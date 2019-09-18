Киев: Западу стало труднее поддерживать санкции против России

Санкции против России неидеальны, Запад теперь с трудом их поддерживает, однако россияне благодаря этому двигаются в «правильном направлении». Такое мнение выразил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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«И даже если западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их — они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», —заявил он в интервью немецкой газете WELT.

Вывод о том, что Запад отступается от своих решений по ограничительным мерам в адрес РФ, он сделал после восстановления российской делегации в ПАСЕ и призывов вернуть РФ в формат G8.

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться «подлинного прогресса в течение полугода» по итогам встречи «нормадской четверки». При этом украинские власти готовы предпринять новые шаги для урегулирования конфликта в Донбассе.

«В диалоге с нашими партнерами мы предложим изменения, которые, стоит надеяться, принесут больше эффективности», — подчеркнул он.

Он заметил, что Украина не отдаст свою территорию, и Россия об этом уведомлена. Пристайко добавил, что Украина хочет вернуть своих граждан. Если ей не удастся этого сделать, то Киев прибегнет к другим средствам. Однако говорить о них пока рано.