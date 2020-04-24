Киев занял первое место по загрязнению воздуха в мире

24 апреля был зафиксирован индекс загрязнения воздуха 159 — это оценивается как опасный уровень. На второй строчке находится Кувейт, на третьей — Нью-Дели.

По словам исследователей, в Киеве такой индекс загрязнения связан с пожарами, происходящими в районе Чернобыльской атомной электростанции.