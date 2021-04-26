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    26 апреля 2021, 19:07

    Киев заявил о зеркальной мере в ответ на высылку своего дипломата из России

    Ольга Назаркина

    Киев ближайшее время объявит о зеркальной мере в ответ на высылку украинского дипломата из России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Олег Николенко.

    Киев заявил о зеркальной мере в ответ на высылку своего дипломата из России

    Действия российской стороны он назвал провокацией.

    «Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение [отношений] с Украиной», — цитирует его «РБК-Украина».

    Как сообщалось ранее, сегодня Москва приняла решение объявить персоной нон грата украинского дипломата. Он должен будет покинуть территорию России до 1 мая, уточняет газета «Известия».

    В российском МИД при этом обратили внимание, что Киев был предупрежден о том, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников дипмиссии РФ на Украине Москва продолжит принимать симметричные меры.