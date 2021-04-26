Киев заявил о зеркальной мере в ответ на высылку своего дипломата из России

Киев ближайшее время объявит о зеркальной мере в ответ на высылку украинского дипломата из России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Олег Николенко.

Действия российской стороны он назвал провокацией.

«Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение [отношений] с Украиной», — цитирует его «РБК-Украина».

Как сообщалось ранее, сегодня Москва приняла решение объявить персоной нон грата украинского дипломата. Он должен будет покинуть территорию России до 1 мая, уточняет газета «Известия».

В российском МИД при этом обратили внимание, что Киев был предупрежден о том, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников дипмиссии РФ на Украине Москва продолжит принимать симметричные меры.