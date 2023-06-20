Мир 20 июня 2023, 02:26 Киев заявил о «секретном плане» продвижения контрнаступления ВСУ Глава СНБО Данилов: контрнаступление киевского режима продвигается по секретному плану РИА «Новости»

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что контрнаступление ВСУ продвигается по плану, известному только ограниченному кругу лиц. И пока отклонений от намеченных действий нет, отметил глава Совбеза в эфире украинского телемарафона.

«Имейте ввиду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план — знают ограниченный круг лиц», — заявил представитель киевских властей.

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Несмотря на то, что отклонений от плана нет, не стоит ожидать, что контратака ВСУ будет завершена за пару дней или недель, предупредил Данилов.

Между тем глава СВР России Сергей Нарышкин заметил, что большинство западных аналитиков выражают сомнение в успехе контрнаступления ВСУ. Заявленные киевским режимом задачи Запад уже называет недостижимыми. Гибель украинских бойцов и массовая потеря военной техники подорвут боеспособность ВСУ.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киеву все равно будет мало оружия, сколько бы его не дали, пока не закончится конфликт. Сейчас, по его словам, ВСУ больше всего нужны бронетехника и артснаряды.