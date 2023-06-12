Мир 12 июня 2023, 00:35 Киев заявил о потере более миллиона гектаров сельхозземель из-за прорыва на ГЭС Минсельхоз Украины: страна потеряла свыше миллиона гектаров сельхозземель из-за ЧП на ГЭС Pxhere

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Разрушение Каховской ГЭС привело к потере более миллиона гектаров сельхозземель для Украины на ближайшие три-пять лет. С таким заявлением выступил заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Виталий Головня в эфире телемарафона. Его слова привело РИА «Новости».

«В следующие три-пять лет мы не будем использовать один-полтора миллиона гектаров сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. <…> Из того, что прогнозировали, зерновых и технических культур мы выращивали около 1,2 миллиона тонн в год, овощей — около 500 тысяч тонн, ягод — до 250 тысяч тонн», — сказал Головня.

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Киев, по его словам, будет каждый год терять около двух миллионов тонн сельхозпродукции. Это составит порядка 1,5 миллиарда долларов в денежном выражении, пояснил Головня. Однако, несмотря на это, как заметил замминистра, в этом году дефицита сельхозпродукции жители Украины не почувствуют.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский гидроэлектростанции ради очередного привлечения внимания западных союзников. При этом, власти киевского режима недовольны тем, что западные разведки не могут подтвердить украинскую версию разрушения Каховской ГЭС.