Мир 13 апреля 2023, 23:34 Киев заявил о необходимости успеха в контрнаступлении ради поддержки Запада Глава ГУР Буданов: Украине необходим успех в контрнаступлении ради поддержки Запада РИА «Новости»

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина во что бы то ни стало должна продемонстрировать успех в контрнаступлении. Иначе у налогоплательщиков стран, снабжающих Киев деньгами, возникнут вопросы, отметил Буданов в интервью ABC News.

«Успех этого наступления крайне необходим <…> Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — указал глава разведки.

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При этом, отметил автор статьи, хотя Буданов и признает, что снабжающие деньгами и оружием налогоплательщики других стран ждут от Киева результатов, ему неизвестно об условиях дальнейшей поддержки от Запада.

Киевские власти пока разнятся в прогнозах об анонсированном контрнаступлении ВСУ. Сообщалось. что он должно произойти весной, но недавно премьер страны Денис Шмагыль заявил, что оно должно начаться уже летом. При этом глава СНБО Андрей Данилов сообщил, что решение о наступлении Киев примет «в самый последний момент».

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия почти полностью готова к наступательной операции, однако ей мешает погода. По мнению Арестовича, готовность ВСУ в операции составляет примерно 90%.