Киев заявил о намерении до 2025 года вернуть ДНР и ЛНР

Власти Незалежной утвердили изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, в документ внесен пункт о восстановлении контроля над границей с РФ в пределах донбасских республик. Отмечается, что после восстановления контроля на этом участке страна должна быть готова к его охране.

«Русская планета» рассказала, что также документ устанавливает совершенствование системы наблюдения, развитие подразделений быстрого реагирования, перераспределение ресурсов и оптимизацию структуры подразделений погранслужбы.