Мир 09 января 2023, 05:31 Киев заявил о наличии гарантий от Италии по оружию Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о гарантиях от Италии по оружию Википедия

Читать 360tv в

Киев имеет «все необходимые гарантии» от властей Италии в плане новых поставок оружия. Об этом заявил в беседе с итальянской газетой La Repubblica советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — отметил советник главы офиса украинского лидера.

Реклама

Подоляк добавил, что контакты между двумя странами «чрезвычайно эффективные и действенные». При этом он подчеркнул, что украинская сторона очень хотела бы, чтобы решения на государственном уровне по вопросу отправки оружия принимались быстрее, в том числе и в Италии.

Реклама

Среди прочего, как заявил Подоляк, Киев хотел бы, чтобы ему поставили «системы противоракетной или противовоздушной обороны», а также беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелые танки.

Глава МИД Франции Антонио Таяни ранее заявил, что страна начала переговоры с Италией относительно новых военных поставок Украине. Состав итальянского пакета помощи, как заметил французский министр, пока что нуждается в доработке.