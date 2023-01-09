09 января 2023, 05:31
Киев заявил о наличии гарантий от Италии по оружию
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о гарантиях от Италии по оружию
Киев имеет «все необходимые гарантии» от властей Италии в плане новых поставок оружия. Об этом заявил в беседе с итальянской газетой La Repubblica советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — отметил советник главы офиса украинского лидера.
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Подоляк добавил, что контакты между двумя странами «чрезвычайно эффективные и действенные». При этом он подчеркнул, что украинская сторона очень хотела бы, чтобы решения на государственном уровне по вопросу отправки оружия принимались быстрее, в том числе и в Италии.
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Среди прочего, как заявил Подоляк, Киев хотел бы, чтобы ему поставили «системы противоракетной или противовоздушной обороны», а также беспилотники, реактивные системы залпового огня и тяжелые танки.
Глава МИД Франции Антонио Таяни ранее заявил, что страна начала переговоры с Италией относительно новых военных поставок Украине. Состав итальянского пакета помощи, как заметил французский министр, пока что нуждается в доработке.
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Украина
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