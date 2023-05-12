Мир 12 мая 2023, 18:43 Киев заявил о готовности обменять экс-главу «Мотор сич» на тысячу пленных бойцов ВСУ Подоляк предложил обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу украинских военнопленных РИА «Новости»

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Власти Украины выразили готовность обменять экс-президента компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью одному из местных телеканалов, его процитировал Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. <…> Такую опцию всегда можем иметь в виду», — сказал он.

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В марте Богуслаев отправил в офис президента Украины письмо с просьбой включить его имя в список на обмен с Россией. В СБУ не исключили такой возможности, но при условии, если обвиняемый даст необходимые показания.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева 23 октября 2022 года. Его подозревали в «сотрудничестве с Россией».

Ранее сотрудники СБУ обнародовали аудиозапись разговоров президента предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которая якобы подтвердила его связи с РФ.