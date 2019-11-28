Киев заявил о 5 сценариях реинтеграции Донбасса

На заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» он заявил, что не может сообщить подробности ни одного из этих сценариев, однако ведомство продолжает работать над каждым из них.

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Секретарь СНБО уверил, что все эти пять сценариев будут «только в пользу Украины». «Победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», — подчеркнул Данилов.

Ранее он сообщил, что украинская сторона выполнила все необходимые требования для того, чтобы саммит в «нормандском формате» состоялся в намеченное время — 9 декабря.

В августе 2019 года экс-заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что власти страны создадут рабочую группа «по вопросам реинтеграции оккупированных территорий». Она разработает разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. В Киеве представят первый пакет инициатив до конца 2019 года.