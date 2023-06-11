Мир 11 июня 2023, 02:22 Киев заявил о 20 странах, поддержавших вступление Украины в НАТО Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран поддержали вступление Украины в НАТО РИА «Новости»

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Заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что уже большая часть стран-участниц НАТО поддерживает вступление Украины в альянс. На сегодня, написал он в соцсетях, у Киева уже есть формализация поддержки членства Украины в блоке с 20 членами организации.

Он отметил, что сейчас Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали в Киеве совместную декларацию по этому вопросу.

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«Совместная декларация четко фиксирует поддержку канадской стороной получения Украиной членства в НАТО, как только позволят условия. Это самая сильная формулировка среди всех стран G7, которые являются членами НАТО», — подчеркнул чиновник.

Жовква не преминул напомнить, что с саммита Европейского политического сообщества в Молдавии прошло всего 10 дней. Там Киев подписал совместную декларацию с Румынией. И вот уже сейчас, по его словам, поддержка Украины выросла до 20 государств.

Ранее сообщалось, что внутри самого альянса пока еще нет какого-то консенсуса относительно вступления Украины в НАТО. Там считают, что в такое сложное для страны время повестка ее вступления в альянс должна быть отложена.