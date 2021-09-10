Киев заявил, что способен легко взять Донецк и Луганск

Украина не хочет человеческих жертв. В противном случае Киев мог бы легко взять Донецк и Луганск. Но в ходе боевой операции погибнут тысячи мирных жителей.

Об этом в эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев является приверженцем политико-дипломатического урегулирования конфликта.

«Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» — поинтересовался Данилов.

По его словам, Украина вместе с Францией и Германией намерена дипломатически решать вопрос в отношении России.

Данилов посетовал, что некоторые люди сомневаются в боеспособности украинской армии.

«Мне странно слушать, когда люди, которые ни разу не были на фронте, не разговаривали с теми парнями и девчонками, которые там, начинают тут в кулуарах ходить с эфира на эфир и порочить нашу армию. Еще раз подчеркиваю: наши парни и девушки имеют все возможности воевать», — подчеркнул Данилов.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников усомнился в том, что Россия осмелится присоединить к себе территории самопровозглашенных республик. Тем более, что с прагматической точки зрения, для Москвы это невыгодно.