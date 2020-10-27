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    27 октября 2020, 13:21

    Киев заявил, что Штаты готовы помочь с проектом по «возврату» Крыма

    Артур Блянихов

    Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин обозначила, что Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в вопросе создания «Крымской платформы». Этот проект направлен на «возвращение» полуострова в состав Незалежной, передает «Утро.ру».

    Отмечается, что в июле стало известно о планах Украины создать консультативно-координационную платформу по вопросу полуострова. Киевское руководство намеревалось привлечь к консультациям Соединенные Штаты, Германию, Францию и Великобританию.

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что к инициативе Киева готов присоединиться Европейский союз. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также выразил готовность принять участие в проекте.

    По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, антикрымский союз, создаваемый Украиной, обречен на провал, поскольку полуостров вернулся в Россию навсегда.

    Ранее директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что в юго-западной части полуострова найден древний неразграбленный склеп.

    «Экспедиция работает практически в городской черте Бахчисарая, исследует могильник Сувлу-Кая», — поделился ученый.