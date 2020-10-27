Киев заявил, что Штаты готовы помочь с проектом по «возврату» Крыма

Отмечается, что в июле стало известно о планах Украины создать консультативно-координационную платформу по вопросу полуострова. Киевское руководство намеревалось привлечь к консультациям Соединенные Штаты, Германию, Францию и Великобританию.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что к инициативе Киева готов присоединиться Европейский союз. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также выразил готовность принять участие в проекте.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, антикрымский союз, создаваемый Украиной, обречен на провал, поскольку полуостров вернулся в Россию навсегда.

Ранее директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что в юго-западной части полуострова найден древний неразграбленный склеп.

«Экспедиция работает практически в городской черте Бахчисарая, исследует могильник Сувлу-Кая», — поделился ученый.