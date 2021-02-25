Киев заявил, что Россия превращает Крым в «мощную военную базу»

Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу» и перебрасывать военную технику. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. Он также добавил, что ситуация на админгранице с полуостровом стабильная.

«Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружения и военную технику. В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона „Противник-Г“», — передало его слова агентство «Укринформ».

Он также добавил, что российский военный контингент в Крыму насчитывает порядка 1,5 тысячи человек. По его словам, военные расположены там с целью прикрытия северных районов полуострова, приближенных к Херсонской области Украины.

Наев подчеркнул, что Украина всеми средствами разведки постоянно отслеживает эту ситуацию и держит ее на контроле, передала «Газета.ru».

В Верховной раде Украины в четверг зарегистрировали проект об установлении уголовной ответственности за отрицание агрессии против страны или оккупации ее территории, уточнило Ura.ru. Получается, что украинцев, считающих Крым российским, начнут сажать на 15 лет. Также власти получат право ликвидировать политические партии и различные организации, которые сотрудничали с Россией.