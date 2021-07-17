Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что украинская сторона смогла переубедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Она якобы изменила свою точку зрения после переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским. Витренко заявил, что Меркель поняла все угрозы проекта для безопасности Украины.

Об этом Юрий Ветренко рассказал в эфире телеканала «Украина 24». Он разъяснил, что украинская делегация сумела донести до Ангелы Меркель, что легкие, упрощенные решения несут угрозу.

«Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим реализацию этих договоренностей до того, как она уйдет (Меркель с поста канцлера — ред.), и до того, как „Северный поток - 2“ будет запущен. Я надеюсь, что он вообще не будет запущен», — подчеркнул Ветренко.

По его словам, канцлер ФРГ призналась, что занимает проукраинскую позицию.

«В Украине много скепсиса в отношении этого, многие считают, что и „Северный поток-2“ — это символ предательства Украины, западной коррупции. Это все понятно. Но во время этого разговора она была очень искренней и убедительной», — подчеркнул Ветренко.

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Зеленский не нашел с Меркель общего языка по целому ряду вопросов. Канцлера ФРГ обвинил в «сдачу интересов» Украины в пользу России.