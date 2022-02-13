Киев захотел встретиться с Москвой в течение двух дней

Украина попросила в течение 48 часов организовать встречу со всеми странами-участницами Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба написал у себя в блоге.

По его словам, Москва якобы не ответила на запрос Украины, сделанный в рамках Венского документа. В связи с этим страна попросила о встрече со всеми странами, которые подписывали Венский документ.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал он в Twitter.

Венский документ в 2011 году подписали 57-государств, которые являются членами ОБСЕ. В одном из его разделов сказано, что эти страны могут проводить консультации друг с другом из-за любой необычной и странной деятельности их военных сил.