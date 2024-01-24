Мир 24 января 2024, 04:32 Киев выразил опасение, что снаряды для ПВО могут скоро закончиться Welt: в Киеве обеспокоены возможной нехваткой ракет для ПВО РИА «Новости»

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На Украине выразили беспокойство, что могут закончиться зенитные ракеты для систем ПВО. Об этом рассказал корреспондент телеканала Die Welt Пауль Ронцхаймер в репортаже из Киева.

«Здесь, в столице [Украины], очень обеспокоены тем, что в конечном итоге может оказаться слишком мало зенитных ракет», — заявил журналист.

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Ронцхаймер отметил, что уже поступали сообщения, что для американских систем ПВО Patriot ракеты отсутствуют. По словам репортера, это напрямую связано с конгрессом США, где не могут договориться о выделении военной помощи Украине.

Если американский конгресс не одобрит выделение помощи, Украина проиграет на поле боя в течение нескольких месяцев, отметили ранее представители президента США Джо Байдена.

В Германии заявили, что не будут в одиночку «нести финансовое бремя» помощи Украине, иначе страну постигнет финансовая перегрузка.