Киев выдвинул ультиматум Тихановской

«Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: „Чей Крым?“ И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — сказал Кулеба в интервью радиостанции «Новое время».

Глава МИД отметил, что готов в любой момент поговорить с Тихановской по телефону, а слова о четкой позиции по поводу Крыма всего лишь проявление заботы.

Кулеба в конце октября сообщил, что готов встретиться с лидерами белорусской оппозиции, когда поймет, какую внешнюю политику они намерены вести и какая их позиция по поводу Крыма. Месяцем ранее Светлана Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

В октябре Кулеба заявил, как писали «Известия», что Украина планирует присоединиться к санкциям Евросоюза против властей Белоруссии.