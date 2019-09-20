Киев выбрал время для возвращения Крыма

По словам Тука, Украина сможет вернуть Крым после распада России.

В 1990-е годы РФ стояла на краю гибели и «трещала по швам», отметил политик. Однако государство выжило благодаря США. С подобной ситуацией Москва может столкнуться в любой момент, уверен Тука.

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«Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом», — заявил он.

Сейчас же единственное, что остается Киеву — ввести дополнительные санкции против Москвы, написал сайт «Дни.ру».

Российский сенатор Сергей Цеков ответил Туку. По его мнению, чиновник «пустился во все тяжкие». Россия никогда не перестанет существовать, скорее Украина войдет в состав Союзного государства вместе с Белоруссией.