  • Киев выбрал время для возвращения Крыма

    20 сентября 2019, 19:01

    Алена Макаренко

    Пока что Украина не может вернуть Крым, признались в Киеве. Однако благоприятный момент для этого обязательно рано или поздно наступит. Условия для присоединения полуострова назвал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире киевской радиостанции «Голос столицы».
    Киев выбрал время для возвращения Крыма

    По словам Тука, Украина сможет вернуть Крым после распада России.

    В 1990-е годы РФ стояла на краю гибели и «трещала по швам», отметил политик. Однако государство выжило благодаря США. С подобной ситуацией Москва может столкнуться в любой момент, уверен Тука.

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    «Настанет время, когда Россия прекратит существование, и это будет благоприятный момент для возвращения контроля над Крымом», — заявил он.

    Сейчас же единственное, что остается Киеву — ввести дополнительные санкции против Москвы, написал сайт «Дни.ру».

    Российский сенатор Сергей Цеков ответил Туку. По его мнению, чиновник «пустился во все тяжкие». Россия никогда не перестанет существовать, скорее Украина войдет в состав Союзного государства вместе с Белоруссией.