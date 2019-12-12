Киев внесет изменения в Минские соглашения

Украина подготовит изменения к Минским соглашениям до следующей встречи в «нормандском формате». Такое заявление сделал официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

Он отметил, что прописанные в соглашениях договоренности не сработали.

«Поэтому давайте садиться, <…> давайте вместе напишем «Минск-4», — сказал он в эфире телеканала «Громадське ТВ».

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После внесения правок документ планируют обсудить с министрами иностранных дел и политическими советниками четырех государств. Резников считает, что «те домашние задания», о которых договорились на прошедшей встрече, можно выполнить до марта 2020 года.

Лидеры Украины, России, Германии и Франции 9 декабря встретились в Елисейском дворце в Париже на «нормандском» саммите. Они обсуждали ситуацию в Донбассе. В итоге «четверка» приняла коммюнике. В нем они подчеркнули, что Минские соглашения остаются ключевым моментом в работе над урегулированием военного конфликта на юго-востоке Украины.

Также «нормандская четверка» договорилась о разведении сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытии новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Кроме того, главы государств потребовали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых на юго-востоке Украины по принципу «всех на всех» до конца года, а также предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».