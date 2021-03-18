Киев ужесточил карантинные нормы из-за коронавируса

Рост новых случаев заражения коронавирусом и числа госпитализированных пациентов начался в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных ограничений начиная с 20 марта. По новым правилам город будет жить три ближайшие недели. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Градоначальник призвал жителей сознательно и ответственно подойти к ситуации и соблюдать все ограничения.

Начиная с субботы, 20 марта, в Киеве прекращают работать кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Закрываются все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов для животных и занимающихся продажей бытовой химии.

Проведение богослужений возможно только при условии, что на одного участника приходится не менее 10 квадратных метров.

Запрещается проведение всех массовых и спортивных мероприятий. Зрителей не пустят на футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы между украинским «Шахтером» и итальянской «Ромой».

Все заведения общественного питания Киева начнут работать исключительно навынос. Кафе на автозаправочных станциях закрываются, а заправляться водители смогут только при соблюдении строгих санитарных норм.

Парикмахерские и салоны красоты будут принимать клиентов только по записи. По такому же принципу будут работать фитнес-клубы. Групповые занятия на три недели остаются под запретом.

Детские сады остаются работать в обычном режиме. Школьники после окончания весенних каникул переходят на дистанционную учебу.

Все работники предприятий бюджетной сферы полностью уходят на удаленку. Это касается и частного бизнеса. Эта норма не распространяется на организации оперативных и экстренных служб.

Общественный транспорт Киева сохранит обычный режим работы. Но заполненность салонов должна составлять не более 50% от сидячих мест.

«Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей», — написал Виталий Кличко.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Киеве выявили 1092 новых случая заражения. Количество госпитализированных увеличилось на 148 человек, 30 пациентов скончались.