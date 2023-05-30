30 мая 2023, 02:09
Киев утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления
Президент Украины Зеленский сообщил об утверждении сроков начала движения ВСУ
Киевский режим утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления на армию России. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал он.
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По словам украинского президента, принято решение, как и когда начнется продвижение ВСУ. Также на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждали обеспечение боеприпасами, подготовку новых подразделений и тактику.
Ранее СМИ выдвигали различные версии постоянных откладываний сроков контрнаступления украинской армии. Asia Times написала, что Зеленский сомневается в способности своей армии противостоять российским бойцам в воздухе. Обозреватель предположил, что на Зеленского давят США.
Пользователи Twitter предложили свергнуть Зеленского и судить после его жалоб на удары по Киеву. Президенту Украины посоветовали либо договариваться, либо убегать с позором.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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