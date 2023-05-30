Мир 30 мая 2023, 02:09 Киев утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления Президент Украины Зеленский сообщил об утверждении сроков начала движения ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Киевский режим утвердил сроки начала движения ВСУ для контрнаступления на армию России. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал он.

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По словам украинского президента, принято решение, как и когда начнется продвижение ВСУ. Также на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждали обеспечение боеприпасами, подготовку новых подразделений и тактику.

Ранее СМИ выдвигали различные версии постоянных откладываний сроков контрнаступления украинской армии. Asia Times написала, что Зеленский сомневается в способности своей армии противостоять российским бойцам в воздухе. Обозреватель предположил, что на Зеленского давят США.

Пользователи Twitter предложили свергнуть Зеленского и судить после его жалоб на удары по Киеву. Президенту Украины посоветовали либо договариваться, либо убегать с позором.