Вооруженные силы Украины ведут боевые действия без всякого контроля со стороны центральной власти. Об этом в интервью RT заявил начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны (в 2004–2008 годах), генерал армии Юрий Балуевский.

Он подчеркнул, что, по его оценке, Киев полностью потерял управление над военными.

«Эти войска не управляемы и не контролируемы руководством центральной власти», — заявил Балуевский.

Генерал отметил, что, по его оценке, ВСУ находится в состоянии агонии, но им помогают страны Запада.

«Я предполагаю, прямых доказательств я пока не увидел, но наверняка с территории Польши, той же Румынии поставляются горюче-смазочные материалы», — пояснил Балуевский и добавил, что вместе с топливом украинские войска также могут получать оружие.

Вооруженные силы России ведут специальную операцию по демилитаризации Украины. Она началась в конце февраля и продолжается до сих пор. По данным Минобороны, при помощи высокоточного оружия уничтожается военная инфраструктура Украины.