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    16 марта 2022, 18:32

    Киев утратил контроль над ВСУ — российский генерал

    Генерал Балуевский заявил об утрате Киевом контроля над ВСУ

    Анатолий Минкин

    Вооруженные силы Украины ведут боевые действия без всякого контроля со стороны центральной власти. Об этом в интервью RT заявил начальник Генерального штаба ВС РФ и первый замминистра обороны (в 2004–2008 годах), генерал армии Юрий Балуевский.

    Киев утратил контроль над ВСУ — российский генерал

    Он подчеркнул, что, по его оценке, Киев полностью потерял управление над военными.

    «Эти войска не управляемы и не контролируемы руководством центральной власти», — заявил Балуевский.

    Генерал отметил, что, по его оценке, ВСУ находится в состоянии агонии, но им помогают страны Запада.

    «Я предполагаю, прямых доказательств я пока не увидел, но наверняка с территории Польши, той же Румынии поставляются горюче-смазочные материалы», — пояснил Балуевский и добавил, что вместе с топливом украинские войска также могут получать оружие.

    Вооруженные силы России ведут специальную операцию по демилитаризации Украины. Она началась в конце февраля и продолжается до сих пор. По данным Минобороны, при помощи высокоточного оружия уничтожается военная инфраструктура Украины.