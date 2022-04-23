«Киев услышан»: Зеленский сообщил о получении того оружия, о котором просили

Партнеры Украины наконец начали поставлять ей то оружие, которое она запрашивала. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении к согражданам в Telegram.

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые передают нам именно то, о чем мы просили», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский не стал уточнять, какие страны и что именно прислали.

Накануне, 22 апреля, в Госдепартаменте США сообщили о поставках на Украину реактивных систем залпового огня. По словам замгоссекретаря Виктории Нуланд, также «есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, имеется огромное количество запчастей для военных самолетов».

Ранее Зеленский обращался к США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение, которое не поставляли союзники. В частности, он просил передать старые советские самолеты.

Также сообщалось, что Канада поставила Вооруженным силам Украины тяжелую артиллерию. Из резервов канадских ВС по просьбе украинских властей выделили гаубицы М777. О решении предоставить Украине тяжелую артиллерию заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что вооружение поставят в соответствии с запросом киевских властей.