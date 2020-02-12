Киев убежден, что Крым можно вернуть в состав Украины: мнение Цекова

Накануне Украина предложила возобновить поставку воды на полуостров, если им отдадут контроль над донбасской границей.

«Никогда Крым не вернется в состав Украины, не стоит даже вынашивать такие планы», — заявил Цеков.

По его словам, украинские власти оторваны от реальности и не хотят понимать, что большинство крымчан ни при каких условиях не хотят возвращаться в состав Украины.Парламентарий сообщил, что тема с водой никак не поможет Украине установить контроль над Киевом.