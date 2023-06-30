Мир 30 июня 2023, 04:22 Киев стал готовить украинцев к ядерной катастрофе на ЗАЭС, которую устроит для очернения России «Украина.ру»: Киев готовит украинцев к теракту на ЗАЭС, чтобы потом обвинить в нем РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское руководство продолжает пугать своих граждан ядерным терактом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который устроят ВСУ для обвинения в нем России. Об этом сообщила в Telegram-канале «Украина.ру».

В публикации сказано, что теперь в ход пошли видеоинструкции, где мирному населению сообщают о действиях в случае ядерной катастрофы.

Реклама

«Если авария застала вас дома или в другом помещении, то оставайтесь там. Если вы на улице, то пройдите в ближайшее укрытие. После возвращения с улицы постарайтесь принять душ с мылом», — рассказывала девушка на кадрах.

По словам авторов канала, видеоролики распространяются американской радиостанцией, которая «как осьминог раскинула свои щупальца по миру», пропагандируя ложную информацию.

Ранее российская сторона сообщила в ООН, что не собирается устраивать взрыв на ЗАЭС. Также Москва призвала генерального секретаря организации принудить Киев воздержаться от диверсий в отношении электростанции.

Как сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы подготовке Москвой теракта на ЗАЭС, вероятно, указывают на желание Киева самостоятельно устроить теракт на станции, а потом обвинить в этом РФ, чтобы втянуть в конфликт НАТО.