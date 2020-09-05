Киев созвал контактную группу по Донбассу после угроз ДНР

По его словам, встреча пройдет в рамках видеоконференции «буквально завтра». Кулеба уточнил, что уже получил согласие специального представителя ОБСЕ Хайди Грау. Теперь ждут ответа представителя России.

Украинский министр заявил, что требования Пушилина это только предлог для нарушения режима прекращения огня, что просто недопустимо. Он подчеркнул, что если со стороны ополчения начнется обстрел, то это сведет на нет все ранее достигнутые договоренности. Кулеба отметил, что на внеочередном заседании контактной группы главной задачей Киева будет не дать открыть новую стрельбу.

Ранее лидер ДНР Денис Пушилин назвал возведенные украинскими военными укрепления на линии соприкосновения противоречащими договоренностями о перемирии. Он пояснил, что они появились после того, как документ вступил в силу. При этом руководство региона уже обращалось к Киеву убрать эти постройки, но реакции не было.

Пушилин отметил, что дал приказ открыть огонь, чтобы убрать незаконные конструкции. Но при этом предупредить руководство украинской армии, чтобы они успели отвести войска. Глава ДНР отметил, что не хочет срыва перемирия, а только соблюдения достигнутых договоренностей.