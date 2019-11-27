  • «Киев сошел с ума»: Жириновский допустил уничтожение Украины

    27 ноября 2019, 08:15

    Александра Ломейко

    Украина заражает своим безумием США, а ситуация в стране сродни настроениям в Берлине 1933 года. Если Киев не образумится, то России придется предпринять серьезные меры.
    «Киев сошел с ума»: Жириновский допустил уничтожение Украины

    Связанные с Украиной обвинения сейчас злят американского лидера Дональда Трампа, заявил в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    «Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку», — сказал депутат.

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    Жириновский напомнил, что США является ядерной державой, поэтому Россия не станет терпеть подобную политику.

    «Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — заключил парламентарий.

    В Соединенных Штатах демократы инициировали процесс импичмента против Трампа. Расследование началось после поступившей жалобы от сотрудника ЦРУ, который прослушивал разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Трампа заподозрили в задержке военной помощи Киеву. Считается, что в обмен на предоставление поддержки он требовал расследовать деятельность своего политического оппонента Джо Байдена и его сына.