«Киев сошел с ума»: Жириновский допустил уничтожение Украины
Связанные с Украиной обвинения сейчас злят американского лидера Дональда Трампа, заявил в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку», — сказал депутат.
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Жириновский напомнил, что США является ядерной державой, поэтому Россия не станет терпеть подобную политику.
«Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — заключил парламентарий.
В Соединенных Штатах демократы инициировали процесс импичмента против Трампа. Расследование началось после поступившей жалобы от сотрудника ЦРУ, который прослушивал разговор главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трампа заподозрили в задержке военной помощи Киеву. Считается, что в обмен на предоставление поддержки он требовал расследовать деятельность своего политического оппонента Джо Байдена и его сына.