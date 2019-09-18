Киев согласился на «формулу Штайнмайера» по особому статусу Донбасса

Украинская сторона договорилась в рамках «нормандской четверки» о так называемой «формуле Штайнмайера». Она подразумевает предоставление Донбассу особого статуса. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, стороны пришли к соглашению 2 сентября.

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«Я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения ОБСЕ», — цитирует Пристайко «Европейская правда».

Он пояснил, что ОБСЕ может признать выборы только в том случае, если голосованию будут иметь доступ все партии и представители СМИ. Но он также напомнил, что перед выборами в Донбассе должны быть созданы необходимые условия.

Отмечается, что согласие Киева касалось только текста документа, но речи об официальном утверждении Украиной не шло.

Как заявил РИА «Новости» министр иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего, 18 сентября в Минске прошли переговоры по «формуле Штайнмайера», но украинская сторона якобы сорвала подписание соглашения.

«Мы сохраняли надежду на выполнение украинской стороной прямого поручения „нормандской четверки“ (Франция, Германия, РФ и Украина). Как оказалось, напрасно. Согласование „формулы Штайнмайера“ сорвано украинской стороной». — заявил Дейнего.

По словам Дейнего, все участники заявили, что готовы подписать документ. Отказ выразил только украинский представитель.

«Формула Штайнмайера» была выведена странами «нормандской четверки» для урегулирования ситуации в Донбассе. Согласно документу регион должен провести выборы и получить особый статус после отчета ОБСЕ по результатам голосования.