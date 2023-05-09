09 мая 2023, 14:43
Киев сочли идеальным местом, чтобы праздновать День Европы
Президент Украины Зеленский встретился в своей резиденции с главой ЕК фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в своей резиденции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видео украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.
«Теперь 9 мая будет Днем Европы — в Европейском союзе, а также на Украине. <…> Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — прокомментировал Зеленский видеозапись.
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Фон дер Ляйен одобрила празднование Дня Европы на Украине и отмену Дня Победы. По ее словам, в Киеве каждый день защищаются те ценности, которыми дорожит Еврокомиссия.
В понедельник, 8 мая, Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы. При этом он отметил, что украинское общество никогда не забудет о своем вкладе в победу над Германией.
Ранее на Украине 9 мая отмечали День Победы — официальный государственный праздник, а 8 мая считался Днем памяти и примирения.
День Победы 9 мая
Еврокомиссия
Киев
Украина
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