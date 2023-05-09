Мир 09 мая 2023, 14:43 Киев сочли идеальным местом, чтобы праздновать День Европы Президент Украины Зеленский встретился в своей резиденции с главой ЕК фон дер Ляйен РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в своей резиденции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видео украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Теперь 9 мая будет Днем Европы — в Европейском союзе, а также на Украине. <…> Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — прокомментировал Зеленский видеозапись.

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Фон дер Ляйен одобрила празднование Дня Европы на Украине и отмену Дня Победы. По ее словам, в Киеве каждый день защищаются те ценности, которыми дорожит Еврокомиссия.

В понедельник, 8 мая, Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании Дня памяти и победы. При этом он отметил, что украинское общество никогда не забудет о своем вкладе в победу над Германией.

Ранее на Украине 9 мая отмечали День Победы — официальный государственный праздник, а 8 мая считался Днем памяти и примирения.