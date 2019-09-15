Киев собрался «упростить жизнь» населению Донбасса
«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — сказал Пристайко телеканалу «Громадское» в ходе форума Ялтинской европейской стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».
По его словам, новый пакет будет отличаться от предложений прошлого правительства.
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Пристайко сказал, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению конфликта в Донбассе. Но даже на нынешнем этапе у него есть, что предложить жителям юго-востока Украины. Среди предложений он назвал ремонт моста на КПП «Станица Луганская», после чего президент хочет развести силы в этом районе вдоль четырех километров.
Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Там сражаются с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота.