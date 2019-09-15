Киев собрался «упростить жизнь» населению Донбасса

Власти Украины готовят пакет мер для жителей Донбасса, чтобы упростить им жизнь. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», — сказал Пристайко телеканалу «Громадское» в ходе форума Ялтинской европейской стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе».

По его словам, новый пакет будет отличаться от предложений прошлого правительства.

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Пристайко сказал, что президент Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению конфликта в Донбассе. Но даже на нынешнем этапе у него есть, что предложить жителям юго-востока Украины. Среди предложений он назвал ремонт моста на КПП «Станица Луганская», после чего президент хочет развести силы в этом районе вдоль четырех километров.

Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Там сражаются с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота.