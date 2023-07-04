Мир 04 июля 2023, 02:49 «Киев — русскоязычный город». Охраннику магазина пригрозили СБУ из-за одной фразы Покупатель в киевском магазине начал угрожать охраннику СБУ из-за русской речи Flickr

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Перепалка из-за русского языка произошла в одном из магазинов Киева. Кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На кадрах можно увидеть, как охранник магазина произносит фразу, что «Киев — русскоязычный город». В ответ покупатель начал угрожать ему Службой безопасности Украины, после чего быстро вышел из помещения.

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Опубликованную видеозапись активно обсуждают пользователи Сети. Многие из них выразили беспокойство за дальнейшую судьбу сотрудника торговой точки. В местных СМИ сообщили, что администрация магазина пообещала разобраться в ситуации.

Украинские власти также упорно продолжают выступать за запрет использования русского языка. Ранее это стало причиной протестов на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в конце июня в Верховную раду законопроект, определяющий статус английского в стране как языка международного общения. Согласно законопроекту, английский язык обязуют знать глав местных администраций, офицеров, полицейских и прокуроров.