Киев: России придется прокачивать газ через Украину

Во время брифинга глава Нацбанка объяснил, что из-за контрактных обязательств «Газпрому» придется пойти на такие меры. Во всех ежегодных прогнозах по транзиту газа учитывают объем газа в хранилищах, новые газопроводы в обход Украины и контракты «Газпрома».

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«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, „Газпрому“ придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум. Если он будет выполнять контрактные обязательства», — заявил Сологуб.

При этом он не исключил, что временно транзит газа из России прекратят. Нацбанк введет обсуждение этого вопроса с «Нафтогазом» и «Укртрансгазом», чтобы понять, как это может повлиять на экономику страны и ее жителей. По словам Сологуба, проблем возникнуть не должно.

В 2019 году истекает срок контракта между Россией и Украиной по транзиту газа. Договор готовы продлить, но на других условиях. Украина хочет, чтобы контракт работал по европейским законам. Россия не против, но хочет удостовериться, что украинская сторона успеет все подготовить. На данный момент «Газпром» и «Нафтогаз» пытаются урегулировать судебные споры.