Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом, поскольку полуостров относится к зоне ответственности Украины. Так объяснил последние новости бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, сообщил «Обозреватель».

«Мы говорим: „Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем“», — заявил Бабин.

Он напомнил, что, «согласно международному праву, это зона ответственности Украины». Поэтому до вхождения полуострова в состав РФ «фактически все воды Черного моря были зоной ответственности симферопольского аэропорта». Это значит, что самолеты необязательно должны лететь над Крымом, чтобы взаимодействовать с аэронавигационной системой «Украэрорух» Украины.

Речь не идет о том, что Киев приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, пояснил Бабин. Власти Киева только разрешают это делать. При этом он допускает, что самолеты альянса не будут подлетать к полуострову ближе чем на 12 миль.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил проводить операции НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов в воздушном пространстве над полуостровом.

В Крыму назвали многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку «крымских» административных структур, созданных на Украине.