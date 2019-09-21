Киев продаст ракетный крейсер «Украина»

По данным главы компании «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, власти просто не видят потребности в таком большом корабле, который не сможет эффективно действовать в Черном и Азовском морях.

Зеленский побывал на проржавевшем крейсере «Украина» Подробнее

На предприятии будут строить большее количество кораблей, но меньшего размера.

Руководитель «Укроборонпрома» отметил, что сейчас судьба крейсера лежит на плечах сотрудников государственного предприятии «Николаевский судостроительный завод». Об этом сообщили «Известия».

На содержание корабля уходят большие деньги, однако он продолжает ветшать.

Кроме того, Киев опасается, что «Украина» может пойти ко дну, что станет причиной серьезной экологической катастрофы.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором показал состояние «Украины» — корабль находится в плохом состоянии. Обшивка и узлы корабли сильно проржавели.