Призывом к ядерному удару Киев прямо признал преступность своих планов — МИД России | 360°

Все новости

Подмосковье

07 октября 2022, 14:39

Три жительницы Химок вошли в книгу о выдающихся женщинах Подмосковья

Важное

07 октября 2022, 14:39

Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 14:31

Новый путепровод в Красногорске улучшит доступность Волоколамского шоссе

Знаменитости

07 октября 2022, 14:31

Рэпер Паша Техник впал в кому после бурной вечеринки

Мир

07 октября 2022, 14:25

Двуликий Янус европейской политики. Макрон может поставить Киеву новую партию гаубиц Caesar

Эксклюзив

07 октября 2022, 14:21

«Ждем подтверждения». Супруга жителя Пензы прокомментировала информацию об отмене дела за уклонение от мобилизации

Власть

07 октября 2022, 14:18

«За здоровье нашего президента». Жители Луганска отпраздновали день рождения Путина

Спецоперация

07 октября 2022, 14:17

«Все объясняют, показывают». Минобороны показало ход подготовки мобилизованных в Новосибирске

Эксклюзив

07 октября 2022, 14:17

Взрыв газа произошел в доме на юге Москвы — источник

Мир

07 октября 2022, 13:21

Призывом к ядерному удару Киев прямо признал преступность своих планов — МИД России

Представитель МИД России Захарова: Киев прямо признал преступность своих планов

Читать 360tv в

Украина призвала НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что этим киевский режим признал преступность своих планов, сообщил ТАСС.

«Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов», — сказала она.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует пересмотреть порядок использования ядерного оружия и нанести превентивный удар по России. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил позднее, что речь шла о периоде до начала спецоперации.

Реклама

Такое объяснение только усугубило ситуацию, заметила Мария Захарова. Пресс-секретарь украинского президента фактически заявил, что превентивный удар по России запланировали еще до февраля 2022 года. Она назвала это подтверждением создания плацдарма для нападения.

В МИД России также заявили, что противоречивые заявления Запада и Украины о ядерной угрозе согласованы. По словам Марии Захаровой, в этом заключается суть игры в информационном пространстве.

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

Мария Захарова

НАТО

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама