Мир 07 октября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Призывом к ядерному удару Киев прямо признал преступность своих планов — МИД России Представитель МИД России Захарова: Киев прямо признал преступность своих планов freepik

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Украина призвала НАТО нанести превентивный ядерный удар по России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что этим киевский режим признал преступность своих планов, сообщил ТАСС.

«Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов», — сказала она.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует пересмотреть порядок использования ядерного оружия и нанести превентивный удар по России. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил позднее, что речь шла о периоде до начала спецоперации.

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Такое объяснение только усугубило ситуацию, заметила Мария Захарова. Пресс-секретарь украинского президента фактически заявил, что превентивный удар по России запланировали еще до февраля 2022 года. Она назвала это подтверждением создания плацдарма для нападения.

В МИД России также заявили, что противоречивые заявления Запада и Украины о ядерной угрозе согласованы. По словам Марии Захаровой, в этом заключается суть игры в информационном пространстве.

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