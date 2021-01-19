Киев призвали не валять дурака с саммитом «Крымская платформа»

Украинские власти останутся у разбитого корыта, если продолжат навязывать свою точку зрения в отношении Крыма во время запланированного саммита по вопросу возвращения полуострова. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Официальные представители России участвовать в данном русофобском мероприятии, безусловно, не будут. Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую „модальность“, то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам», — приводит РИА «Новости» слова Молохова.

По его словам, если организаторы «Крымской платформы» не будут поднимать вопрос о принадлежности полуострова, а предложат обсудить актуальные проблемы, то некоторые общественные организации примут участие в саммите.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что международный саммит «Крымская платформа» состоится 23 августа. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на это мероприятие.