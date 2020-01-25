Киев призвал Варшаву объединиться против России

Замглавы МИД Украины Василий Боднар обвинил Россию во всех тяжких: в «приписывании чужих побед» и «воровстве истории». Он призвал Польшу объединиться из-за какого-то «клина истории» между Киевом и Варшавой, который якобы вбила Москва. Боднар также поддержал польский сейм по вопросу Второй мировой войны.

Как написал замминистра в своей статье для интернет-издания «Зеркало недели», Россия постоянно «перекладывает на других ответственность за преступления».

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — написал Боднар, но не указал, что такое Украина-Русь и когда она существовала. Заместитель главы украинского МИД согласился с решением парламента Польши, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.

Ранее депутаты сейма Польши приняли резолюцию, согласно которой Советский Союз и нацистская Германия одинаково виноваты в развязывании Второй мировой войны.