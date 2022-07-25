Киев призвал Британию провести Евровидение с украинским контекстом

Песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Великобритании с высокой интеграцией украинских контекстов и ведущих. Такими ожиданиями в Теlеgrаm-канале поделился министр культуры страны-победителя в соревновании этого года Александр Ткаченко.

Проведение конкурса в следующем году перенесли из Украины в Англию по решению Европейского вещательного союз (EBU). Сотрудники организации пошли на этот шаг из соображений безопасности.

«Были консультации и с британским правительством, и с „Би-Би-Си“. По результатам мы получили заверения что они проведут Евровидение-2023 „от имени Украины“ с чрезвычайно высокой интеграцией наших контекстов и ведущих», — написал Ткаченко.

Также он понадеялся увидеть в рамках конкурса родные пейзажи и нарративы. Ткаченко предположил, что Украина будет представлена на соревновании на самом высоком уровне благодаря опыту местных телевизионщиков.