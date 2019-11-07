  • Киев предложил ЕС модернизировать договор об ассоциации

    07 ноября 2019, 19:07

    Алена Макаренко

    Украинские власти предложили Брюсселю дополнить соглашение об ассоциации с Евросоюзом новым приложением. С таким заявлением выступил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Укринформ».
    Киев предложил ЕС модернизировать договор об ассоциации

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    «Мы предложили Европейскому союзу заключить новое приложение к соглашению (об ассоциации — прим.) в сфере юстиции. Это революционная штука — там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы», — отметил он.

    Помимо этого Киев заинтересован в обсуждении с Евросоюзом вопроса о модернизации этого соглашения. После подписания документа прошло время, поэтому сейчас Украина «существует в другой реальности», считает Кулеба. Но при этом Киев не предлагает полный пересмотр соглашения, достаточно только его модернизировать.

    «Прежде всего, всем стоит признать — соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой…» — добавил Кулеба.

    По его словам, соглашение надо привести в соответствие с нынешней реальностью.

    Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, государственных финансов, борьбы с терроризмом и незаконной миграции.