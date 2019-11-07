Киев предложил ЕС модернизировать договор об ассоциации

Украина намеренно втянула Эстонию в борьбу с «Северным потоком — 2» — крымский политолог Подробнее

«Мы предложили Европейскому союзу заключить новое приложение к соглашению (об ассоциации — прим.) в сфере юстиции. Это революционная штука — там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы», — отметил он.

Помимо этого Киев заинтересован в обсуждении с Евросоюзом вопроса о модернизации этого соглашения. После подписания документа прошло время, поэтому сейчас Украина «существует в другой реальности», считает Кулеба. Но при этом Киев не предлагает полный пересмотр соглашения, достаточно только его модернизировать.

«Прежде всего, всем стоит признать — соглашение согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой…» — добавил Кулеба.

По его словам, соглашение надо привести в соответствие с нынешней реальностью.

Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, государственных финансов, борьбы с терроризмом и незаконной миграции.