Киев предложил Донбассу «нежную украинизацию». Видео

Возврат контроля над Донбассом взаимосвязан с его «дерусификацией». Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона, отказавшись от тотальной политики принуждения. С жителями области надо общаться «на языке любви, уважения и доверия».

Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. По его словам, русский язык в основном присутствует в областных центрах, это язык урбанистики.

«В преимущественном большинстве сельское население — исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», — сказал Креминь.

По его мнению, большинство жителей Донбасса считает себя не русскоязычными, а русифицированными. Украинский омбудсмен подчеркнул, что на украинском донбасцы пока говорят только «на кухне».

«И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — добавил Креминь.

Украинский военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов заявил, что Киев исчерпал компромиссные возможности по Донбассу. У него осталось только два сценария — плохой и очень плохой.