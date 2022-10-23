Киев пожаловался на медлительность ЕС по части выделения денег Украине | 360°

Мир 23 октября 2022, 03:13 Киев пожаловался на медлительность ЕС по части выделения денег Украине Премьер Украины Шмыгаль: задержка выплат от ЕС грозит отсутствием зарплат и пенсий YouTube

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Граждане Украины могут остаться без пенсий и заработных плат в случае задержки траншей со стороны Евросоюза, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Денис Шмыгаль. Он пояснил, что имеет в виду выплаты в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

«Нам (Украине — прим. ред.) это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — подчеркнул украинский премьер.

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По уверениям Шмыгаля большая часть финансовых траншей направлялась на социальные нужды, он предупредил, что задержка может обернуться «ужасными последствиями» — украины могут остаться без зарплат и пенсий.

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Не все на Западе готовы посадить Украину «на довольствие». Французский политик Флориан Филиппо обозвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее предложения о регулярных выплатах Украине в размере полутора миллиардов евро в месяц. Он предложил запереть фон дер Ляйен и остановить «это безумие».