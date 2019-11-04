Киев потребовал вернуть потерянные у Крымского моста корабли

МИД Украины направило России ноту, сообщил сайт «Укринформ». В дипломатическом обращении Киев попросил сообщить место и время, где и когда украинские военные смогут забрать арестованные — «захваченные», в формулировке Киева — в Керченском проливе украинские корабли.

«Действительно, я говорил о том, что мы готовы забрать эти корабли. Более того, Министерство иностранных дел направило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли», — заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе совместного с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу брифинга.

По словам главы украинской дипломатии, он лично хотел бы осмотреть корабли после их возвращения на Украину. По мнению дипломата, оба катера и буксир нужно тщательно обследовать на предмет оставшихся следов их обстрела. Задержку передачи кораблей обратно Украине министр связал с тем, что украинские корабли пытаются отремонтировать в России, чтобы скрыть оставшиеся на них следы захвата.

«Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — подчеркнул Пристайко.

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В результате произошедшего 25 ноября 2018 года у Крымского моста столкновения между украинскими моряками и российскими пограничниками были арестованы три украинских корабля вместе с экипажем и сотрудниками СБУ, которые координировали организованную Киевом в Керченском проливе вооруженную провокацию. Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь, были задержаны российской стороной.

Позже, 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен задержанными в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены и 24 украинских моряка. Их корабли и буксир до сих пор находятся в России.