Киев потребовал от НАТО указать его место к 2030 году

Украина должна понять, где НАТО видит ее в 2030 году. Власти захотели получить план действий по членству в альянсе. Такое требование предъявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина, ее слова привело издание «Укринформ».

Степень взаимодействия Киева с Североатлантическим альянсом и уровень внутренних трансформаций сильно отличаются от показателей 2008 года. Раз страны НАТО сейчас «формируют новое видение до 2030 года», Киев захотел понимать, какое место ему отведут в ближайшие 10 лет.

«Поэтому важно иметь ответ о получении плана действий по членству», — заявила Стефанишина.

Она напомнила, что план действий — еще не членство в альянсе, а только политическое решение. Благодаря ему удастся мобилизовать усилия внутри страны, чтобы в будущем провести реформы и интегрироваться в евроатлантическое сообщество.

По словам вице-премьера, Киев надеется, что украинский вопрос поднимут на ближайшей встрече лидеров НАТО. США поддержат сторону Украины, добавила Стефанишина.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса страны, напомнило ИА Nation News. В 2016 году власти назвали вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В 2019-м курс государства в Евросоюз и НАТО был закреплен в конституции.

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Он же закреплен за Финляндией, Грузией, Швецией, Иорданией и Австралией.