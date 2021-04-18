Киев потребовал от Берлина вступления Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО — ответственность Германии, которая должна этого добиться быстро и без каких-либо условий. Берлин несет ответственность перед Киевом за нацистские преступления против украинского народа. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без „но“ и „а если“», — сказал дипломат.

Мельник заявил, что новую войну в Европе сможет предотвратить только скорейшее присоединение Украины к альянсу.

«Это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле», — добавил посол. Он призвал власти Германии поддержать Украину и предупредить Россию о «болезненных последствиях» в случае вторжения: судебном преследовании и экономическом эмбарго.

На этой неделе Мельник уже делал громкие заявления. В эфире радиостанции Deutschlandfunk он сказал, что западным странам необходимо подумать о возращении Украине статуса ядерной державы.