Киев попросил у Вашингтона новых санкций против России

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой ввести против России «новый всеобъемлющий санкционный режим». Киев хочет, чтобы он в том числе коснулся «Северного потока — 2».

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко выступила с соответствующим заявлением на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета. Ее слова привел ТАСС.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и „Северного потока — 2“», — сказала Свириденко, назвав прекращение проекта критически важным для украинской стороны.

Киев также рассчитывает, что Соединенные Штаты присоединятся к переговорному процессу по Донбассу «в нормандском и минском формате» для их большей эффективности.

«США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии. Мы заинтересованы в наращивании военного сотрудничества с США», — добавила замглавы офиса Зеленского.

Свириденко указала на необходимость для Киева и Вашингтона противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».