Киев попросил расширить на Украине миссию ОБСЕ

Заявление прозвучало в ходе брифинга с председателем ОБСЕ, премьер-министром, а также министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой.

«Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии, и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была еще более эффективная, чем в предыдущие годы», — привел слова Пристайко сайт «Аргументы и факты».

Кроме того, обсуждение затронуло вопросы взаимоотношений с Россией и урегулирование ситуации в Донбассе.

Пристайко также выразил уверенность, что этот год станет «успешным не только во взаимодействии в рамках ОБСЕ, а станет годом расцвета отношений с Албанией».

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) начала функционировать 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства страны. Это невооруженная гражданская миссия, которая постоянно наблюдает за происходящим во всех регионах республики. Она отчитывается об увиденном, а также призвана способствовать установлению диалога между участниками конфликта.