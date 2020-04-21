Киев попал в топ-5 самых загрязненных городов мира

Сайт зафиксировал, что в 06:00 индекс загрязненности воздуха в украинской столице составлял 150 при норме до 50. Таким образом, Киев был на четвертом месте, выше из крупных городов были только таиландский Чиангмай, Эль-Кувейт в Кувейте и Ханой во Вьетнаме.

Сейчас Киев опустился на 11-е место, но индекс загрязненности по-прежнему превышает норму — 85.

Украинские пользователи уже несколько дней публикуют фотографии из Киева, куда пришел смог и запах гари от пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и в Житомирской области.

Власти Киева призвали жителей по возможности не покидать свои дома и не открывать окна, особенно в утреннее время.

IQAir — швейцарская компания, которая производит системы для очистки воздуха. С 2017 года она продает умные устройства, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Из этих данных складывается рейтинг загрязненности городов.