Киев пообещал Донбассу украинские телеканалы

«Мы знаем, как доставить сигнал около 80% жителям оккупированных территорий, мы проводили уже эксперименты — и мы это сделаем, сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать», — заверил Бородянский.

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Министр рассказал, что в ближайшее время планируется создать государственный информационно-развлекательный телеканал на базе «иновещания UATV». Вещание на нем будет как на украинском, так и на русском языках.