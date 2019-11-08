Киев пообещал Донбассу украинские телеканалы
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса 80% жителей смогут в течение трех месяцев смотреть украинские телеканалы, сообщил сайт RT со ссылкой на украинский «Интерфакс».
«Мы знаем, как доставить сигнал около 80% жителям оккупированных территорий, мы проводили уже эксперименты — и мы это сделаем, сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать», — заверил Бородянский.
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Министр рассказал, что в ближайшее время планируется создать государственный информационно-развлекательный телеканал на базе «иновещания UATV». Вещание на нем будет как на украинском, так и на русском языках.