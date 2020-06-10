Киев получил от ЕС кредит на 500 миллионов евро
Европейский Союз выдал Украине кредит в размере 500 миллионов евро на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru».
Глава кабмина Незалежной Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter поблагодарил Евросоюз «за одобрение процесса внедрения реформ на Украине».
«Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — заверил премьер-министр.
По данным издания, с 2014 года этот кредит стал уже четвертым, который Киев получил от стран ЕС.