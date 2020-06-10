Киев получил от ЕС кредит на 500 миллионов евро

Глава кабмина Незалежной Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter поблагодарил Евросоюз «за одобрение процесса внедрения реформ на Украине».

«Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — заверил премьер-министр.

По данным издания, с 2014 года этот кредит стал уже четвертым, который Киев получил от стран ЕС.