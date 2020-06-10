    10 июня 2020, 20:07

    Киев получил от ЕС кредит на 500 миллионов евро

    Артур Блянихов

    Европейский Союз выдал Украине кредит в размере 500 миллионов евро на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Глава кабмина Незалежной Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter поблагодарил Евросоюз «за одобрение процесса внедрения реформ на Украине».

    «Полученные средства усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса», — заверил премьер-министр.

    По данным издания, с 2014 года этот кредит стал уже четвертым, который Киев получил от стран ЕС.